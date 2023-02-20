النائب العام الصديق الصور، يُنصف السلطة القضائية في عهد النظام السابق، ويؤكد أنه

النائب العام الصديق الصور، يُنصف السلطة القضائية في عهد النظام السابق، ويؤكد أنها حققت العديد من النجاحات.

الصور: المعهد العالي للقضاء كان له أثر فعال في كل النجاحات التي حققتها السلطة القضائية عبر العقود الماضية.

ــ المعهد الآن سيركز على الدور التدريبي والبحثي، وسنُقدم الدعم الكامل له، ليقدم دوره المنشود بالعمل القضائي.

ــ الجهد الحكومي بإعادة بناء وتطوير المعهد العالي للقضاء، سيؤدي للرفع من مستوى الأداء للسلطة القضائية، الذي سينعكس إيجابًا على سيادة القانون وتحقيق العدالة بالمجتمع. #ليبيا_برس

2023-02-20 14:48:27

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