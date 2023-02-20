حذّر عضو مجلس النواب، محمد العباني، من دعوات الإنقسام، مشيرا إلى أن بعض النواب ي

حذّر عضو مجلس النواب، محمد العباني، من دعوات الإنقسام، مشيرا إلى أن بعض النواب يدعون إلى قيام نظام فيدرالي لدولة بسيطة، وهو أمر يتطلب تجزئتها أولا، لأن الفيدرالية تعني توحيد أجزاء (دول أو أقاليم مستقلة) في إتحاد مركزي، فالدعوة للفيدرالية في دولة بسيطة مثل ليبيا، هي دعوة للإنقسام، داعيا لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى سرعة دراسة هذه الظاهرة، والتوصية بكيفية معالجتها.

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