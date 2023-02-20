صور | شرطة مرور السريع #طرابلس توجه سائقي الشاحنات بمنع مرور الشاحنات من على الط

صور | شرطة مرور السريع #طرابلس توجه سائقي الشاحنات بمنع مرور الشاحنات من على الطريق السريع ابتداءً من الساعة 7 صباحًا حتى الـ 5 مساءً يوميًا عدا يوم الجمعة من الساعة 5 مساءً حتى الـ 10 ليلًا باسثناء شاحنات شركات الوقود و الأشغال العامة و الخدمات العامة و المياه و الصرف الصحي. #ليبيا #المرصد ( المديرية )