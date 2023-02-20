المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي:
– التعديل الدستوري الثالث عشر يعتبر القاعدة الدستورية التي تجرى عليها الانتخابات المقبلة فقط .
– تم صياغة هذا التعديل بمشاركة أعضاء من المجلس الدولة وذلك لاتمام التوافق بين المجلسين عليه.
– مجلس النواب قام بما عليه في إنجاز القاعدة الدستورية.
– القاعدة الدستورية هي التي تنظم العملية الانتخابية المقبلة.
– الانتخابات البرلمانية ستقسم لغرفتين تحت مسمى “مجلس الامة” الذي يتكون من مجلسي النواب والشيوخ.
– تم ارسال التعديل الدستوري الثالث عشر ( القاعدة الدستورية ) إلى مجلس الدولة للمصادقة عليه.
– ما وقع عليه رئيسي مجلسي النواب والدولة هو دعوة عودة لجنة المسار الدستوري لاستئناف جلساتها وعملها في مسألة المسار الدستوري.
– مجلس النواب هو الجسم المنتخب الشرعي والمناط به إصدار كل القوانين والتشريعات خصوصاً المسألة الدستور.
#ليبيا_24
2023-02-20 15:58:27
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