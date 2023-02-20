إبراهيم الدبيبة بصفته مستشار الدبيبة للشؤون السياسية، ومدير إدارة الشؤون الخارجي

إبراهيم الدبيبة بصفته مستشار الدبيبة للشؤون السياسية، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء، وعادل جمعة، ووليد اللافي، يلتقون المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، بمقر السفارة الليبية في #تونس، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية.

البيان: باثيلي شدد على أن كافة الدول الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالملف الليبي، أكدت دعمها لجهوده للمضي نحو الانتخابات.

ــ باثيلي أثنى على جهود الحكومة في المهام المناطة بها في المسار الانتخابي، وقيامها بعدد من الإجراءات التي تؤكد جديتها لإنجاح هذا الاستحقاق.

ــ وليد اللافي قدّم إحاطة حول نشاط اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، وتنسيق الجهود مع المفوضية العليا للانتخابات.

ــ عادل جمعة قدّم جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية، وتقديم الخدمات لكافة البلديات، وتفعيل الإدارة المحلية في مختلف المجالات.

ــ عادل جمعة أكد أن تقديم هذه الخدمات يهدف إلى خلق استقرار وتنمية تساعد في خلق بيئة إيجابية لتنفيذ الانتخابات في ظروف جيدة. #ليبيا_برس

2023-02-20 17:30:51

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