مسؤول كبير في حكومة الدبيبة لـ”ليببا برس”: القائم بالأعمال الأمريكي ليزلي أوردما

مسؤول كبير في حكومة الدبيبة لـ”ليببا برس”: القائم بالأعمال الأمريكي ليزلي أوردمان أبلغنا أن #الولايات_المتحدة الأمريكية تسعى لإقامة انتخابات برلمانية فقط في #ليبيا.

القائم بالأعمال الأمريكي أكد أن البرلمان المنتخب هو من سيختار رئيس البلاد على غرار النموذج العراقي واللبناني.

أوردمان أكد أيضًا أن بلاده تعتزم اعتماد هذا المقترح في اجتماع الدول المعنية بليبيا القادم بـ #واشنطن.

أوردمان كشف أن بلاده لن تسمح بإقامة انتخابات رئاسية تُفضي لفوز سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر.

ما أبلغنا به أوردمان أكده لنا مسؤولون عرب عقب لقائهم بوزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن.

المسؤولون العرب أكدوا أن إخوان ليبيا وراء هذا المقترح، وأن #بريطانيا هي من أقنعت حكومة الولايات المتحدة به. #ليبيا_برس

2023-02-20 18:34:20

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