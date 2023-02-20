قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم اعتراض 885 مهاجرًا في البحر، في الفترة من 12 حتى 18 من فبراير الجاري، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن العام 2023 شهد منذ بدايته إعادة 2850 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، بينهم 116 امرأة و63 طفل، لافتة إلى أن 56 مهاجراً لقوا حتفهم في ذات الفترة، في حين لا يزال هناك 101 في عداد المفقودين.

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