الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري، يُطالب المؤسسة الوطنية للنفط، بالاس

الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري، يُطالب المؤسسة الوطنية للنفط، بالاستعانة بخبراء قطاع النفط في عهد النظام السابق، لزيادة القدرة الإنتاجية، بدلاً من اللجوء للشركات الأجنبية.

ــ الخضيري أكد أن خبراء قطاع النفط في عهد النظام السابق، حافظوا على الإنتاج في أصعب الظروف التي مرت بها ليبيا، منذ عام 1981م، وطالب بالرجوع لخطة زيادة القدرة الإنتاجية، التي وضعت عام 2008.

ــ الخضيري: أين خطة زيادة القدرة الإنتاجية التي وضعت سنة 2008 / 2009؟، وأين الدراسة التي أعدت لميكنة قطاع النفط.

ــ أين دراسة شركة “بوزآلن هاملتون” الأمريكية بشأن هيكلة مؤسسة النفط تحت إشراف المهندس رجب النيهوم رحمه الله.

ــ أين دراسة إعادة تنظيم الإنتاج وبرمجة وتنظيم خطوط نقل النفط الخام، والتي قام بها مدراء العمليات والصيانة بقطاع النفط أواخر 82 م.

ــ أين الدراسة الفنيه لمجابهة فوران الآبار والتي قام بها كذلك أكفأ مهندسي الإنتاج الليبيين؟.

ــ أين دراسة لجان الاستثمار في مجال التصنيع والتي ضمت أفضل مهندسي القطاع في الصناعات النفطية والتخطيط؟.

ــ بقاء تلك الدراسات في إدراج المؤسسة لاتليق إطلاقًا، والعودة إليها هي نقطة الانطلاق للبناء عليها.

ــ يجب مراجعة ودراسة وتحليل الخطط والبيانات السابقة الموضوعة، والبناء عليها من حيث جوانب القوة التي ينبغي تطويرها، وجوانب القصور التى تحتاج لمزيد من الاهتمام.

ــ كان الأجدر الاستعانة بمئات الخبراء الليبيين في مجال النفط، وهولاء يمكن الوصول إليهم بلا عناء.

ــ هولاء الخبراء هم من حافظوا على إنتاج النفط في أصعب أوقات الحصار الظالم نتيجة المقاطعة الشرسة منذ العام 81، وكانت أكثر شراسة في العام 86. #ليبيا_برس (مقال رأي)

2023-02-20 19:51:58

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