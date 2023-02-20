صور | الدبيبة يستقبل الفرق الليبية للبحث و الانقاذ عقب عودتهم إلى #ليبيا قادمين من #تركيا بعد انتهاء مهامهم في مساعدة متضرري الزلازل بجنوب تركيا . #المرصد