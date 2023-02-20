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صور | الدبيبة يستقبل الفرق الليبية للبحث و الانقاذ عقب عودتهم إلى #ليبيا قادمين

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الدبيبة يستقبل الفرق الليبية للبحث و الانقاذ عقب عودتهم إلى #ليبيا قادمين من #تركيا بعد انتهاء مهامهم في مساعدة متضرري الزلازل بجنوب تركيا . #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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