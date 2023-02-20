وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل: – الوضع الصحي في ليبيا على حافة ا

وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل:

– الوضع الصحي في ليبيا على حافة الانهيار

– الأدوية تدخل إلى ليبيا من مختلف الأماكن بدون رقابة من الدولة، ولا يوجد بها أي تراخيص، ويتم بيعها في بعض الصيدليات للمواطنين، ممايسبب الضرر لهم.

– يجب أن نجلس مع مجلس النواب لاسترجاع الصيدلية المركزية، التي من خلال يمنع ويحتكر دخول الدواء للدولة الليبية إلا عن طريق هذه الصيدلية، وذلك لضمانة جودة المصدر والتخزين للدواء ونقله وتوزيعه للمستهلك، وإذا لم يتم تحقيق ذلك ستتفاقم الأمراض وتتكاثر بشكل كبير

– جزء من مصروفات الحكومة الليبية تتبع للوزارة الدفاع بمنطقة الشرقية

– استكملت وزارة الصحة، من العمل على المنظومة لمعالجة مرضى الأورام، والتي تشمل حاجة مريض للأدوية، وذلك من خلال البيانات والمعلومات للمريض بالمنظومة

– نقص كبير في الأسرة في أغلب المستشفيات في ليبيا وخاصة بمستشفى بنغاري

– سيتم تخصيص ميزانية للحكومة الليبية تقدر بحوالي 3 مليار دينار للعام الحالي 2023

– تم تخصيص ميزانية للوزارة الصحة من قبل الحكومة الليبية بقيمة 50 مليون دينار خلال عام 2022

– ليس لدينا علم بعدد مرضى الأورام في ليبيا، وأعدنا هيكلة وزارة الصحة، واشتغلت الوزارة على توصيات منظمة الصحة العالمية، كما ح منظومة لمرضى الأورام

– يجب تشجيع قطاع الخاص، بسبب قلة الامكانيات بقطاع العام ، وأغلب الأموال من الميزانية التي يفترض أن تتوجه لوزارة الصحة تذهب هباء بسبب وجود الفساد الإداري

#ليبيا_24

2023-02-20 23:10:46

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