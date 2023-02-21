وزير التخطيط السابق، عيسى التويجر: المجتمع الدولي ومعظم الأطراف ذات المصلحة في #ليبيا تود تشكيل حكومة موحدة ومحايدة، تدعم إجراء الانتخابات.

ــ حكومة الدبيبة مُتشبثة بالبقاء وتسعى لاستمالة بعض الأطراف لدعمها في ذلك.

ــ باشاغا لن يُمانع تشكيل حكومة موحدة، شريطة إزاحة الدبيبة من المشهد أيضًا.

ــ الدبيبة وباشاغا لا يسيطران على كل ليبيا، ولا يمكن لأيهما تحقيق الوحدة التي تنشدها الأطراف المحلية والدولية.

ــ مقترح عقيلة صالح بتشكيل حكومة موحدة، لا يُعني التخلي عن حكومة باشاغا. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-21 01:42:16

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