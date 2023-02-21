رئيس حزب التغيير، جمعة القماطي: “تيّار الغنيمة” يُعرقل قيام دولة المؤسسات في #لي

رئيس حزب التغيير، جمعة القماطي: “تيّار الغنيمة” يُعرقل قيام دولة المؤسسات في #ليبيا، والفساد أكبر عدوّ لدولتنا.

ــ الليبيون أسقطوا الاستبداد والظلم في 2011، وينتظرون الانتقال إلى حياة حرة كريمة، وهذا لن يتحقق إلا بدولة مؤسسات.

ــ الفساد في ليبيا أصبح كالسرطان المُستشري في الجسد، وكل الحكومات المتعاقبة على البلاد تُرسخ الفساد وتغذيه، وتمارسه ولا تحاربه

ــ لم يتحدث أي من السياسيين في السنوات الماضية عن الفساد في ليبيا، لأنهم هم من يمارسون هذا الفساد سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيوينة)

2023-02-21 01:30:23

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