عضو مجلس النواب المبروك الخطابي: لن نقف مكتوف الأيدي حال رفض مجلس الدولة للقاعدة الدستورية.

– حولنا مشروع القاعدة الدستورية لمجلس الدولة حتى يتم التصويت عليها.

– أتمنى أن يتفهم مجلس الدولة القاعدة الدستورية مع الأخذ بآرائهم وملاحظاتهم.

– بعد التعديلات الدستورية لن تكون هناك نقاط خلافية بين المجلسين.

– الآن لا توجد أي حجة لمجلس الدولة بخصوص الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية التي تتوافق مع رغباتهم.

– أتمنى أن يتعاطى مجلس الدولة بشكل إيجابي حتى ننتقل للخطوة الثانية وهي تشكيل لجنة لإعداد مشروع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

– لا يوجد أي مبررات لمجلس الدولة لرفض القاعدة الدستورية وأتوقع أن يتم التصويت عليها.

– تم اليوم خلال جلسة مجلس النواب مناقشة المادة الثانية من قانون الرياضة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-21 10:09:45

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