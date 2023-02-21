أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بأن مفارزها قامت بإي

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بأن مفارزها قامت بإيقاف كافة التعديات على متنزه الأحياء البرية بطريق المطار في طرابلس، وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي، بأن هذا المنتزه يعتبر خاص بأملاك الدولة وعمليات إزالة التعديات جاءت تنفيذًا لتعليمات نائب النيابة بمكتب النائب العام، بشأن وقف التعديات المرتكبة على المتنزه،

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