عاجل

صور | شركة الخدمات العامة #طرابلس تعلن استمرار المرحلة الثانية من عمليات فتح الم

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | شركة الخدمات العامة #طرابلس تعلن استمرار المرحلة الثانية من عمليات فتح المسار لمشروع طريق الدائري الثالث في منطقة الهضبة البدري بعد استلام المواطنين تعويضاتهم. #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي )




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك