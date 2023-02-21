صور | شركة الخدمات العامة #طرابلس تعلن استمرار المرحلة الثانية من عمليات فتح الم

صور | شركة الخدمات العامة #طرابلس تعلن استمرار المرحلة الثانية من عمليات فتح المسار لمشروع طريق الدائري الثالث في منطقة الهضبة البدري بعد استلام المواطنين تعويضاتهم. #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي )
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ليبيا مباشر
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