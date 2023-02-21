عضو مجلس النواب المبروك الخطابي: – لن نقف مكتوف الأيدي حال رفض مجلس الدولة للقا

عضو مجلس النواب المبروك الخطابي:
– لن نقف مكتوف الأيدي حال رفض مجلس الدولة للقاعدة الدستورية، التي تم تحويلها له للتصويت عليها.
– أتمنى أن يتفهم مجلس الدولة القاعدة الدستورية مع الأخذ بآرائهم وملاحظاتهم، ولن تكون هناك نقاط خلافية بين المجلسين.
– أتمنى أن يتعاطى مجلس الدولة بشكل إيجابي حتى ننتقل للخطوة الثانية وهي تشكيل لجنة لإعداد مشروع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
– لا يوجد أي مبررات لمجلس الدولة لرفض القاعدة الدستورية وأتوقع أن يتم التصويت عليها.
#ليبيا_24
2023-02-21 10:21:10
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