الدبيبة خلال لقائه فريق الإنقاذ القادم من #تركيا: الرئيس التركي مُنبهر بما قدمتم

الدبيبة خلال لقائه فريق الإنقاذ القادم من #تركيا: الرئيس التركي مُنبهر بما قدمتموه في بلاده، وتركيا دولة جارة ومسلمة، وكان علينا أن ننصرها.

ــ ما فعلتوه سيعود على الشعب الليبي بالوقاية من أي سوء، وعلينا إظهار الصورة الحقيقية للشعب الليبي.

ــ مستعدون لهذه الوقفة الإنسانية لأي مكان في العالم، ولأي دولة مسلمة، وهذا الشعب مستعد لأن يُخاطر في قضية إنسانية بحتة.

ــ أعلم أن لديكم بعض المشاكل في الطب العسكري، لكن سنحاول أن نحل كل مشاكلكم، وأنتم جزء من وزارة الدفاع وسننتبه لكم.

ــ كثير من الليبيين لا يشعرون بحجم الكارثة التي حلت بليبيا ولا بحجم المسؤولية التي كانت ملقاة على عاتقكم.

ــ هذا درس إلهي يجب أن نستفيد منه جميعًا، ولا تسمعوا لمن يصطادوا في الماء العكر.

ــ ما فعلتوه شيء مُشرف، ورفعتم رؤوسنا ولم تهدروا أوقاتكم ولا الأموال، وهذا أجره عند الله عظيم. #ليبيا_برس

2023-02-21 12:19:55

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