دعا وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، إلى ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت، مشيرا في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية اليونان اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المهم أن تعقد الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن لتشكيل حكومة لديها الشرعية، والمبعوث الأممي يعمل على إجرائها ويحاول جمع الأطراف من أجل الاتفاق على تحقيقها.

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