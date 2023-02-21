صور | افتتاح مسجد الرحمن بمنطقة بلعون في #بنغازي بتصميم غير تقليدي يجمع بين حداث

صور | افتتاح مسجد الرحمن بمنطقة بلعون في #بنغازي بتصميم غير تقليدي يجمع بين حداثة مباني المنطقة و العمارة الإسلامية الأندلسية مع لمسات عصرية من الاضاءة و الزخرفة والخزف . #ليبيا #المرصد