صور | افتتاح مسجد الرحمن بمنطقة بلعون في #بنغازي بتصميم غير تقليدي يجمع بين حداث

صور | افتتاح مسجد الرحمن بمنطقة بلعون في #بنغازي بتصميم غير تقليدي يجمع بين حداثة مباني المنطقة و العمارة الإسلامية الأندلسية مع لمسات عصرية من الاضاءة و الزخرفة والخزف . #ليبيا #المرصد
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