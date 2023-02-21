عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة: “النواب والدولة” لن يصلا إلى أي حلول، ل

عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة: “النواب والدولة” لن يصلا إلى أي حلول، لأن الخلاف بينهما كبير جدًا.

ــ أكثر من 5 نقاط في التعديل الدستوري الـ13 عليها خلاف، من ضمنها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

ــ مقترح عقيلة صالح بتشكيل لجنة من المجلسين لإفراز حكومة تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات، مناورة سياسية فقط.

ــ الحل هو تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تُفرز تشكيل لجنة حوار جديدة تخرج قاعدة دستورية وحكومة تشرف على الانتخابات.

ــ المجتمع الدولي ذاهب في طريق تشكيل لجنة فنية تتولى مهمة إجراء الانتخابات بعيدًا عن عبث مجلسي النواب والدولة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-21 14:01:34

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