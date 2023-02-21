عز الدين قويرب: رئاسة مجلس الدولة مُرتهنة للخارج، ولا ننتظر الكثير منه.

ــ مجلس الدولة ناقض للعهود، ومُصمم خصيصًا لتعطيل أي مشروع وطني في #ليبيا.

ــ عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة، يعلمون أنهم وُجدوا لتعطيل عمل مجلس النواب.

ــ يجب أن نبحث عن شريك سياسي آخر في المنطقة الغربية غير مجلس الدولة، مثل المجلس الأعلى للقضاء أو أن يكون المجلس الرئاسي هو البديل بشكل واضح.

ــ مجلس الدولة ليس الطرف السياسي الوحيد في المنطقة الغربية الذي يجب أن نربط مصيرنا بمصيره.

ــ هناك أيادي خفية تتدخل كل مرة لإفشال أي مشروع وطني للتوافق، بعضها داخلي والكثير منها خارجي. #ليبيا_برس

2023-02-21 15:06:06

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