صور | ” جهاز الردع ” يعلن ضبط أكثر من 11 سيارة أخرى مسروقة ضمن قضية ” عصابة عميد بلدية #مسلاتة ” مشيرًا لضبط بعضها في البلدية و البعض الآخر معروضة للبيع في #زليتن بعد طمس أرقام هياكلها داعيًا من يتعرف على سيارته التوجه الى مقره في #طرابلس مصحوبة بالإفادة . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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