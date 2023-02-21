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دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، مجلس الدولة إلى التعاطي مع التع

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، مجلس الدولة إلى التعاطي مع التعديل الدستوري الثالث عشر وآلا يقف حائلا أمامه، وقال النويري “نحن على تواصل مستمر مع المجلس الأعلى للدولة وأدخلنا كل التعديلات المطلوبة والمقدمة منه والأمر متروك له لتغليب المصلحة العليا”، داعيا إلى مواصلة المفاوضات لإيجاد حل للانسداد السياسي، في أقرب الآجال.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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