عضو مجلس النواب، عصام الجهاني: الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في #ليبي

عضو مجلس النواب، عصام الجهاني: الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في #ليبيا، والحديث عن المصالحة الوطنية حق يُراد به باطل.

ــ التعديل الدستوري الـ13 بمثابة وثيقة دستورية يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساسها.

ــ مجلس النواب أكد عبر هذه الوثيقة أنه لا يعرقل المسار السياسي، ولا يقف أمام رغبة الشعب في إجراء الانتخابات.

ــ مجلس النواب أصدر قانون الاستفتاء على الدستور، بينما المفوضية لم تُجر بعد الاستفتاء على الإعلان الدستوري.

ــ الوقت الذي يُستغرق في إطار المصالحة يمكن استثماره في العدالة الانتقالية، ومعالجة المماطلة السياسية التي تحدث من بعض الأطراف لعدم التقدم نحو الانتخابات.

ــ ليبيا تحتاج للعدالة الانتقالية، خاصة أن الشارع الليبي تجاوز ضرورة المصالحة، كونه يتعايش مع بعضه البعض في كل المناطق.

ــ المصالحة تحققت بنسبة 80% في الوقت الراهن بشكل طبيعي، بعد تقبّل الشارع للتغيرات وتعايشهم وتسامحهم، بفضل عامل الوقت وإدراك أهمية ذلك. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-21 16:55:04

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