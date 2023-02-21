عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة: – الخلاف بين مجلسي النواب والدولة كبير جدا والمجل

عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة:

– الخلاف بين مجلسي النواب والدولة كبير جدا والمجلسان لن يصلا إلى أي حلول

– أكثر من 5 نقاط في التعديل الدستوري الـ13 عليها خلاف من ضمنها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

– الحل هو تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي والتي تفرز تشكيل لجنة حوار جديدة تخرج قاعدة دستورية وحكومة تشرف على الانتخابات

– مقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتشكيل لجنة من المجلسين لإفراز حكومة تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات هو مناورة سياسية فقط

– المجتمع الدولي ذاهب في طريق تشكيل لجنة فنية تتولى مهمة إجراء الانتخابات بعيدا عن عبث مجلسي النواب والدولة.

#ليبيا_24

2023-02-21 13:55:04

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