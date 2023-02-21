عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني لـ”ليبيا برس”: إجراء الانتخابات لابد أن يشمل ا

عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني لـ”ليبيا برس”: إجراء الانتخابات لابد أن يشمل الرئاسية والبرلمانية بإرادة الليبيين، وعلى الجميع احترام ذلك.

ــ لا توجد موانع قانونية تعوق مشاركة سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، في انتخابات الرئاسة، ومجلس النواب ليس في نيته إقصاء أي منهما.

ــ عدم رغبة #الولايات_المتحدة، أو أي دولة أخرى في عدم ترشح حفتر أو سيف الإسلام، يُعد عدم احترام لإرادة الليبيين.

ــ إقصاء أي طرف يتسبب في عدم إتمام الانتخابات، ونية مجلس النواب كانت حقيقية لإجراء الانتخابات بطريقة سلسة.

ــ على عبدالله باثيلي أن يحترم إرادة الليبيين، وألا يتماهى مع رغبة أمريكا في إقصاء أي طرف أو ذاك.

ــ المفوضية العليا للانتخابات كانت قاب قوسين أو أدنى من إعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة، وتم منعها بناء على تعليمات أمريكية، وهذا واضح للجميع.

ــ الانتخابات تم إفشالها عن طريق الولايات المتحدة، ومجلس النواب قام بكل ما هو مطلوب منه.

ــ مجلس النواب يرعى المصالح الوطنية، وأصدر قوانين الانتخابات وتوخى فيها عدم إقصاء أي طرف. #ليبيا_برس

2023-02-21 17:52:35

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