#إنفو_المرصد | الذكرى الستين لزلزال #المرج أحد أقوى زلازل #ليبيا في العصر الحديث.. هذا ما نعرفه عنه في صور حقيقية قمنا بتلوينها عبر الذكاء الاصطناعي. 👇🏻
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ليبيا مباشر
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