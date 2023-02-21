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#إنفو_المرصد | الذكرى الستين لزلزال #المرج أحد أقوى زلازل #ليبيا في العصر الحديث

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#إنفو_المرصد | الذكرى الستين لزلزال #المرج أحد أقوى زلازل #ليبيا في العصر الحديث.. هذا ما نعرفه عنه في صور حقيقية قمنا بتلوينها عبر الذكاء الاصطناعي. 👇🏻





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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