#إنفو_المرصد | الذكرى الستين لزلزال #المرج أحد أقوى زلازل #ليبيا في العصر الحديث.. هذا ما نعرفه عنه في صور حقيقية قمنا بتلوينها عبر الذكاء الاصطناعي. 👇🏻









