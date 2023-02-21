عاجل > الرئيس التونسي قيس سعيّد يعقد اجتماعًا لمجلس الامن القومي عقب مواجهات في عدة مدن بين مها جرين أفارقة و مواطنين .

⚡️سعيّد: الوضع غير طبيعي وهناك ترتيبات تم اعداها لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس.

⚡️ هناك جهات تلقت أموالًا بعد سنة 2011 من اجل توطين المها جرين غير الشرعيين.

⚡️هدف موجات الهجرة المتعاقبة هو اعتبار تونس دولة افريقية فقط بلا انتماء للأمتين العربية و الإسلامية.

⚡️ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة و ماتؤدي له من جرائم و ممارسات غير مقبولة.

⚡️على الجهات الدبلوماسية و الأمنية و العسكرية التطبيق الصارم للقانون بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة.

⚡️ من يقف وراء هذه الظاهرة يتاجر بالبشر ويدّعي الدفاع عن حقوق الانسان. #ليبيا #المرصد