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ضمن تحركاتهم الأخيرة.. رئيسة الفريق السياسي بالسفارة البريطانية تجتمع بالإخوانية

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

ضمن تحركاتهم الأخيرة.. رئيسة الفريق السياسي بالسفارة البريطانية تجتمع بالإخوانية ماجدة الفلاح للتأكيد على أهمية الوصول لأساس دستوري يُعالج ما أسمته بـ”المخاوف”، وفق بيان لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي إخوان #ليبيا.

البيان: رئيسة الفريق السياسي بالسفارة البريطانية ناقشت ضرورة أن يحوي الأساس الدستوري ضمانات حقيقية من شأنها أن تضمن القبول بنتائج الاتتخابات ومدى قدرة المجلسين على التوافق حوله.

– الفلاح أكدت على أهمية أن تجري الانتخابات بأحدث التقنيات التى تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية لتعزيز ثقة الناخبين بها. #ليبيا_برس

2023-02-21 23:23:37

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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