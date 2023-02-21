ضمن تحركاتهم الأخيرة.. رئيسة الفريق السياسي بالسفارة البريطانية تجتمع بالإخوانية ماجدة الفلاح للتأكيد على أهمية الوصول لأساس دستوري يُعالج ما أسمته بـ”المخاوف”، وفق بيان لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي إخوان #ليبيا.

البيان: رئيسة الفريق السياسي بالسفارة البريطانية ناقشت ضرورة أن يحوي الأساس الدستوري ضمانات حقيقية من شأنها أن تضمن القبول بنتائج الاتتخابات ومدى قدرة المجلسين على التوافق حوله.

– الفلاح أكدت على أهمية أن تجري الانتخابات بأحدث التقنيات التى تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية لتعزيز ثقة الناخبين بها. #ليبيا_برس

2023-02-21 23:23:37

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