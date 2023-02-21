صور | في حفل حضره الدبيبة و الكبير و شكشك .. افتتاح مشروع مجمع ” مدرجات 17 فبراي

صور | في حفل حضره الدبيبة و الكبير و شكشك .. افتتاح مشروع مجمع ” مدرجات 17 فبراير ” أحد مشاريع #ليبيا الغد المتوقفة منذ سنوات في جامعة #طرابلس بتنفيذ جهاز تطوير المراكز الإدارية و مجموعة ” هيل العالمية ” و الشركة الليبية للتنمية و الإستثمار ” ليدكو ” . #المرصد