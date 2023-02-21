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صور | في حفل حضره الدبيبة و الكبير و شكشك .. افتتاح مشروع مجمع ” مدرجات 17 فبراي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | في حفل حضره الدبيبة و الكبير و شكشك .. افتتاح مشروع مجمع ” مدرجات 17 فبراير ” أحد مشاريع #ليبيا الغد المتوقفة منذ سنوات في جامعة #طرابلس بتنفيذ جهاز تطوير المراكز الإدارية و مجموعة ” هيل العالمية ” و الشركة الليبية للتنمية و الإستثمار ” ليدكو ” . #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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