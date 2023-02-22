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#انفو_المرصد | لماذا تراجع البحر في #ليبيا و الجوار ؟ و ما علاقته بالزلزال ؟ هل

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | لماذا تراجع البحر في #ليبيا و الجوار ؟ و ما علاقته بالزلزال ؟ هل ابتلعه صدع الزلزال ثم سيعيده بتسونامي ؟! العلم يجيب 👇🏻





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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