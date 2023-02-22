#انفو_المرصد | لماذا تراجع البحر في #ليبيا و الجوار ؟ و ما علاقته بالزلزال ؟ هل ابتلعه صدع الزلزال ثم سيعيده بتسونامي ؟! العلم يجيب 👇🏻









