#انفو_المرصد | لماذا تراجع البحر في #ليبيا و الجوار ؟ و ما علاقته بالزلزال ؟ هل ابتلعه صدع الزلزال ثم سيعيده بتسونامي ؟! العلم يجيب 👇🏻
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ليبيا مباشر
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