الناطق باسم حكومة فتحي باشاغا الموازية، ووزير الصحة بها عثمان عبدالجليل: الوضع ا

الناطق باسم حكومة فتحي باشاغا الموازية، ووزير الصحة بها عثمان عبدالجليل: الوضع الصحي في #ليبيا على حافة الانهيار وأغلب أموال الوزارة في الميزانية تذهب هباء بسبب الفساد الإداري.

– يجب استرجاع الصيدلية المركزية، التي من خلالها يمنع ويحتكر دخول الدواء للدولة الليبية الا عن طريقها.

– هذه الصيدلية لضمانة جودة المصدر والتخزين للدواء ونقله وتوزيعه للمستهلك.

– إذا لم يتم تحقيق ذلك ستتفاقم الامراض وتتكاثر بشكل كبير.

– الأدوية تدخل إلى ليبيا من مختلف الأماكن بدون رقابة من الدولة، ولا يوجد بها أي تراخيص.

– الأدوية غير المرخصة يتم بيعها في بعض الصيدليات للمواطنين، ما يسبب الضرر عليهم.

– جزء من مصروفات الحكومة الليبية تتبع لوزارة الدفاع بمنطقة الشرقية.

– وزارة الصحة استكملت العمل على منظومة معالجة مرضى الاوراوم.

– المنظومة تشمل حاجة كل مريض للادوية من خلال بيانات ومعلومات المريض بها.

– هناك نقص كبير في الأسره في أغلب المستشفيات في ليبيا وخاصة بمستشفى بنغاري.

– سيتم تخصيص ميزانية للحكومة الليبية تُقدر بحوالي 3 مليار دينار للعام الحالي 2023.

– تم تخصيص ميزانية لوزارة الصحة من قبل الحكومة الليبية بقيمة 50 مليون دينار خلال عام 2022.

– ليس لدينا علم بعدد مرضى الأورام في ليبيا وأعدنا هيكلة وزارة الصحة.

– نعمل على توصيات منظمة الصحة العالمية، كما اطلقنا منظومة لمرضى الاورام.

– يجب تشجيع القطاع الخاص بسبب قلة الإمكانيات بالقطاع العام. #ليبيا_برس

2023-02-22 01:46:54

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