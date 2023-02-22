مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سابقًا ستيفاني وليامز : – ندعم إجر

مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سابقًا ستيفاني وليامز :

– ندعم إجراء الانتخابات في ليبيا تحت سلطة حكومة واحدة معترف بها دوليا من الأمم المتحدة.

– من المهم تسخير عملية برلين والضغط على الأطراف الليبية لحل الأزمة، وقرارات برلين ما زالت صالحة.

-من المهم تسخير هذه العملية التي تم تنشيطها حديثا والتي تجمع الدول الكبرى والمتوسطة جنبا إلى جنب مع المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة في جهود الوساطة للضغط على الأطراف الليبية.

– مصرف ليبيا المركزي، لا يعمل وفقا للقانون الليبي، وهذا ما أؤكده في ملاحظاتي.

#ليبيا_24

2023-02-22 04:35:28

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