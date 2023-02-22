التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”: – إنتاج النفط في ليب

التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”:

– إنتاج النفط في ليبيا عاد إلى التذبذب مرة أخرى، حيث انخفض الإنتاج الشهري بالبلاد بنحو 10 آلاف برميل يوميا.

– إنتاج النفط في ليبيا استقر عند 1.14 مليون برميل يوميا خلال شهر يناير الماضي.

– ليبيا تراجعت من المرتبة الثانية إفريقيا في ديسمبر والأولى في نوفمبر الماضي إلى المرتبة الثالثة حاليا.

– نيجيريا حافظت على المرتبة الأولى، حيث ارتفع إنتاجه بنحو 65 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 1.336 مليون برميل يوميا.

– شهد إنتاج أنغولا، الثانية إفريقيا، زيادة قدرها 47 ألف برميل يوميا ليصل الإجمالي إلى 1.155 مليون برميل يوميا.

– سعر النفط الليبي ارتفع بنسبة 2.8% على أساس شهري إلى متوسط 81 دولارا للبرميل.

– إجمالي إنتاج الدول الـ13 الأعضاء لدى “أوبك” انخفض إلى 28.876 مليون برميل يوميا خلال الشهر الأول من 2023 مقابل 28.926 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2022.

– هبوط الإمدادات جاء ليتماشى مع اتفاقية تحالف “أوبك+” بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، علما بأن ليبيا مستثناة من اتفاقية خفض الإنتاج.

– صعد إنتاج النفط في ست دول أعضاء خلال الشهر الأول من 2023، على رأسها نيجيريا وأنغولا والكويت، واستقر إنتاج الجزائر النفطي، بينما زادت إمدادات النفط في فنزويلا والكونغو بنحو 20 و19 ألف برميل يوميا على التوالي.

#ليبيا_24

2023-02-22 07:38:30

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