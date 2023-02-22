صورة | في خط واحد .. حدث فلكي رائع رُصد فجر اليوم في عدة دول بتعامد كوكب المشتري في الأعلى مع الزهرة و القمر الذي يظهر هلاله في الأسفل إيذانًا بدخول شهر شعبان . #ليبيا #المرصد ‏📸: Haitham Al-khatieb – #لبنان