صورة | في خط واحد .. حدث فلكي رائع رُصد فجر اليوم في عدة دول بتعامد كوكب المشتري في الأعلى مع الزهرة و القمر الذي يظهر هلاله في الأسفل إيذانًا بدخول شهر شعبان . #ليبيا #المرصد 📸: Haitham Al-khatieb – #لبنان
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ليبيا مباشر
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