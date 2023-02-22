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صور | ” جهاز دعم الاستقرار ” التابع للرئاسي بقيادة عبدالغني الككلي ” غنيوة ” يفت

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | ” جهاز دعم الاستقرار ” التابع للرئاسي بقيادة عبدالغني الككلي ” غنيوة ” يفتتح مساء أمس فرعًا جديدًا له في #جنزور بحضور محمود بن رجب و لطفي الحراري و عبدالله الطرابلسي ويؤكد : كفاءة ومهنية ضمن الاستراتيجية الأمنية . #ليبيا #المرصد ( المكتب الإعلامي )





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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