صور | ” جهاز دعم الاستقرار ” التابع للرئاسي بقيادة عبدالغني الككلي ” غنيوة ” يفت

صور | ” جهاز دعم الاستقرار ” التابع للرئاسي بقيادة عبدالغني الككلي ” غنيوة ” يفتتح مساء أمس فرعًا جديدًا له في #جنزور بحضور محمود بن رجب و لطفي الحراري و عبدالله الطرابلسي ويؤكد : كفاءة ومهنية ضمن الاستراتيجية الأمنية . #ليبيا #المرصد ( المكتب الإعلامي )