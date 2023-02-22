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صور | بلدية #بنغازي و لجنة الاستقرار المشكلة بقرار مجلس النواب تنفذ حملة ازالة و

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بلدية #بنغازي و لجنة الاستقرار المشكلة بقرار مجلس النواب تنفذ حملة ازالة واسعة للأكشاك العشوائية وخاصة في محيط الجامعات و الثانويات بعد شكاوى الطالبات من مضايقات بعض روادها وتمهل البقية لإخلائها تمهيدًا للإزالة . #المرصد #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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