صور | بلدية #بنغازي و لجنة الاستقرار المشكلة بقرار مجلس النواب تنفذ حملة ازالة و

صور | بلدية #بنغازي و لجنة الاستقرار المشكلة بقرار مجلس النواب تنفذ حملة ازالة واسعة للأكشاك العشوائية وخاصة في محيط الجامعات و الثانويات بعد شكاوى الطالبات من مضايقات بعض روادها وتمهل البقية لإخلائها تمهيدًا للإزالة . #المرصد #ليبيا
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ليبيا مباشر
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