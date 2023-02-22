صور | بلدية #بنغازي و لجنة الاستقرار المشكلة بقرار مجلس النواب تنفذ حملة ازالة و

صور | بلدية #بنغازي و لجنة الاستقرار المشكلة بقرار مجلس النواب تنفذ حملة ازالة واسعة للأكشاك العشوائية وخاصة في محيط الجامعات و الثانويات بعد شكاوى الطالبات من مضايقات بعض روادها وتمهل البقية لإخلائها تمهيدًا للإزالة . #المرصد #ليبيا