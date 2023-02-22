أكد وزير الداخلية بحكومة باشاغا “عصام أبوزريبة”، استمرار الحملة الأمنية بالمنطقة الشرقية لمكافحة كل الظواهر الهدامة؛ موضحاً ن الحملة تتم بالتنسيق مع مكتب النائب العام؛ لمتابعة وضبط تجار المخدرات، ومن لديهم أحكام بهذا الخصوص، لافتاً إلى أنها تسير بالتنسيق مع كل المديريات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية؛ لضبط المطلوبين للعدالة.
#الحدث_الليبي
أكد وزير الداخلية بحكومة باشاغا “عصام أبوزريبة”، استمرار الحملة الأمنية بالمنطقة
أكد وزير الداخلية بحكومة باشاغا “عصام أبوزريبة”، استمرار الحملة الأمنية بالمنطقة الشرقية لمكافحة كل الظواهر الهدامة؛ موضحاً ن الحملة تتم بالتنسيق مع مكتب النائب العام؛ لمتابعة وضبط تجار المخدرات، ومن لديهم أحكام بهذا الخصوص، لافتاً إلى أنها تسير بالتنسيق مع كل المديريات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية؛ لضبط المطلوبين للعدالة.
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