عاجل > شركة الكهرباء تعلن موافقة الدبيبة على مقترح مديرها محمد المشاي بشأن زيادة مرتبات العاملين و إصدار جدول مرتبات جديد.

جدول المرتبات الجديد : الزيادة ستتراوح مابين 30% و 40% و 50% من مرتبات كل فئة و درجة وظيفية .

⚡️رفع قيمة أقل مرتب من 900 د.ل 1350 د.ل حسب الفئة و رفع قيمة أعلى مرتب من 3600 د.ل إلى 5400 د.ل حسب الفئة .

⚡️علاوة سكن 600 د.ل للعامل المتزوج و 300 د.ل للعامل الأعزب .

⚡️علاوة تمييز للفنيين و المهندسين والسائقين وعمال الصيانة والسلامة وفنيي التركيب وغرف التحكم و القطع . #ليبيا #المرصد