تأكيدًا لما انفردت به “ليبيا برس” وعلى غرار #العراق و #لبنان.. الصحفي محمود المص

تأكيدًا لما انفردت به “ليبيا برس” وعلى غرار #العراق و #لبنان.. الصحفي محمود المصراتي يكشف تفاصيل المشروع الأمريكي لانتخاب رئيس لليبيا عبر البرلمان الجديد

المصراتي: اليوم وغدًا سيكون هناك اجتماع في #واشنطن وسبق هذا الاجتماع عمل كبير تقوم به السفارة الأمريكية والبريطانية.

– يبدو أن هناك اتفاق دولي على أن تكون هناك انتخابات برلمانية فقط في #ليبيا.

– المجتمع الدولي عبر الأمريكان والإنجليز يريدون حرمان الليبيين من انتخاب رئيس عبر انتخابات حرة مباشرة.

– الآن يحاولون وضع وعاء زمني لانتخابات برلمانية قادمة وهذه الانتخابات ستنتج برلمان لن يكون أفضل من سابقه.

– رأينا الدبيبة يجتمع بالمترشحين البرلمانيين الجدد ويقدم لهم “صريرات”، وبالتالي سينتج برلمان فاسد كسابقيه.

– مجلس النواب هذا سينتج حكومة فاسدة على غرار الـ10 سنوات الماضية وقد يتم تجاوز الإعلان الدستوري السابق وانتخاب الرئيس من البرلمان.

– عبدالحكيم بلحاج وأبو عبيدة وغيرهم يعرفون أن المجتمع الدولي يدفع باتجاه انتخابات برلمانية فقط وأن البرلمان هو من سينتخب الرئيس.

– بلحاج نزع بدلة المقاتلة وجاءكم ببدلة وقال الكرامة نحن هلها والمشير ولد عمي ونعرفه وأشاد بما فعله في بنغازي.

– الفاسدين والزنادقة وتجار الدين كلهم سيرجعون وستجدونهم في المناصب حتى منصب رئيس الدولة.

– يجب أن تكون لدينا إرادة وطنية حقيقية وأننرفض ما تقوله أمريكا وبريطانيا وأن نذهب لانتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة.

– هؤلاء سيبقوننا في نفس دوامة حكومات السراج والدبيبة وغيرهم حتى عام 2050 مع استقواء الميليشيات.

– هذه هي الخطة الأمريكية الجديدة لحل الأزمة في ليبيا وسيقوم الأمريكان بتضمينها في قرار ملزم من مجلس الأمن خلال الشهر المُقبل.

– كل الالتزامات السابقة مسحوا بها الأرض وقالوا لا توجد انتخابات رئاسية.

– يجب أن نقف في وجه رغبة الأمريكان والإنجليز فالمجتمع الغربي لن يسمح لليبيا دول الربيع العربي أن يقودها شخص واحد باستثناء مصر.

– الانتخابات البرلمانية دون انتخابات رئاسية لن نقبل بها وليجريها الإخوان والمقاتلة مع الإنجليز والأمريكان. #ليبيا_برس (مقطع مرئي)

2023-02-22 21:38:30

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