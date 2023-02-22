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– المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك يؤكّد، بعد وصوله نيويورك لحضور ا

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

– المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك يؤكّد، بعد وصوله نيويورك لحضور اجتماع اجتماعات دول 3 +2 + 2، دعم برلين لجهود الوساطة الدولية التي يقودها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، للوصول إلى حلّ سياسي بملكيّة ليبية للقضايا العالقة في ليبيا.

– باك سيحضر ممثلا لألمانيا، الاجتماع الدولي بشأن ليبيا الذي تستضيفه إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة (DPPA) في نيويورك.

– تحتضن مدينة نيويورك الأمريكية اجتماعًا بشأن ليبيا لدول 3 +2 + 2 أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا، وتركيا ومصر، بحضور باتيلي، تمهيدا لجلسة مجلس الأمن الخاصة بليبيا المقرر عقدها في 27 فبراير الجاري.

#ليبيا_24

2023-02-22 20:22:13

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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