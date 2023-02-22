تجمع الأحزاب الليبية يرفض في بيان المشروع الأمريكي لإجراء انتخابات برلمانية فقط وانتخاب الرئيس عبر هذا البرلمان

البيان: نتابع ما تقوم به الإدارة الأمريكية من تحركات عبر سفيرها وخارجيتها وما تمارسه من سياسات تجاه الملف الليبي.

– المؤتمر الذي يتم الإعداد له بنيويورك المسمى 2+5 للدول المهتمة بالشأن الليبي يؤدي إلى استمرار تدوير الأزمة.

– مؤتمر واشنطن يستهدف حرمان الشعب الليبي من الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة.

– انتخاب برلمان فقط وإدخال البلاد في مرحلة انتقالية جديدة يعقبها انتخاب رئيس للبلاد من خلال البرلمان هو عملية إقصاء واضحة للشعب.

– الشعب الليبي ليس قاصرًا أو عاجزًا أو رهينة لأي قوى كبرى مهما كانت الأسباب أو المسببات.

– هذا التدخل إن تم هو تدخل سافر في شؤون دولة عضو بالأمم المتحدة وبكل المنظمات العربية والإفريقية والدولية.

– إذا كانت أمريكا كما تدعي زعيمة العالم الحر وحامي حقوق الانسان والديمقراطية فعليها احترام حق الشعوب والكف عن تدخلاتها السافرة في ليبيا.

– على الإدارة الأمريكية والإنجليزية التأكد بأن كافة الحلول المشبوهة الصادرة عن هذا المؤتمر مرفوضة جملة وتفصيلاً.

– لا حل إلا الحل الليبي- الليبي الذي يتحقق بإرادة الشعب الليبي دون أي تدخل خارجي.

– نطلب من كل الليبيين مقاطعة أي محاولة لإجراء انتخابات ضد رغبتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة ومتزامنة وفق حل ليبي- ليبي. #ليبيا_برس

2023-02-22 22:18:46

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