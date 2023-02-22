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#انفو_المرصد | في سقوط جديد على المؤشرات الدولية .. #ليبيا رابع أسوأ دولة في الع

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | في سقوط جديد على المؤشرات الدولية .. #ليبيا رابع أسوأ دولة في العالم على مؤشر حقوق الموظفين و العمال .. و السبب 👇🏻




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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