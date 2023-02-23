وزير التعليم بحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية يُطالب الملحق الثقافي الأمريكي بهبات للتعذية المدرسية ولتمويل التعليم في #ليبيا، وفق بيان للوزارة.

البيان: المقريف والملحق ناقشا برنامج YES الذي تم إنشاؤه من قبل الكونجرس الأمريكي ويتم تمويله من قِبل الخارجية الأمريكية.

– المقريف والملحق الأمريكي ناقشا إمكانية إقامة برامج جديدة لتمويل التّغذية المدرسية والتّدريب واللغة الإنجليزية.

– المقريف والملحق الأمريكي اتفقا على مشروع إنشاء صندوق لِتمويل التّعليم في ليبيا يمول التدريب في مجالات رفع كفاءة المُعلِّمين وتعليم اللغات. #ليبيا_برس

2023-02-23 02:05:24

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