10 آلاف مواطن ليبي، بينهم 4 أعضاء مجلس نواب، و6 مترشحين رئاسيين، و3 مترشحين برلم

10 آلاف مواطن ليبي، بينهم 4 أعضاء مجلس نواب، و6 مترشحين رئاسيين، و3 مترشحين برلمانيين، وسياسيين بارزين، يوقعون على عريضة رفض المشروع الأمريكي المُطالب بإجراء انتخابات برلمانية فقط وانتخاب الرئيس عبر البرلمان الجديد.

ــ أبرز أعضاء مجلس النواب الموقعين على العريضة: “المنتصر الحاسي – إدريس المغربي – سعد البدري – سعيد امغيب”، ومن المترشحين الرئاسيين: “أسعد زهيو – زائد محمد عبدالله الخطابي – أكرم الفكحال – عادل محمد اللافي – سليمان البيوضي – إبراهيم الدباشي”.

ــ أبرز الموقعين من المترشحين البرلمانيين: “هاني صالح عمر – يونس أحمد رمضان – فاطمة عبد السلام دراويل”، ومن السياسيين: “محمود الأوجلي، أمين حزب الشعب الحر – الهادي علي رحومة، نائب رئيس حزب النضال الوطني – صالح موسى سعد، عضو برلمان الشباب – منير الساعدي، رئيس تنسيقية حراك ليبيا تنتخب – مصطفى أحمد يونس، رئيس بلدية #البريقة”.

ــ الحملة: الخطة الامريكية للحل في ليبيا التى ستطرح في الاجتماع الدولي المزمع عقده في واشنطن.

ــ المساعي الأمريكية والبريطانية تستهدف فرض إجراء انتخابات برلمانية فقط في ليبيا مع نهاية السنة الحالية.

ــ الخطة الأمريكية تتضمن تشكيل لجنة قانونية عن طريق الأمم المتحدة لوضع القوانين وإحالتها للنواب لإصدارها دون تعديل ضمن وعاء زمني مُحدد.

ــ هذه الخطة الأمريكية لن ترى النور وليس هناك أي مجال لتطبيقهاء ونؤكد لهم من الآن على فشلها.

ــ إذا تم إجراء انتخابات برلمانية فقط فإنها لن تجرى إلا في أجزاء محدودة من غرب ليبيا.

ــ هذه الخطة ستنتج جسم تشريعي ثالث سيرفض النواب والدولة الاعتراف به ما يعني ازدياد تعقيد الازمة.

ــ هذه الخطة ستخلق حالة مشابهة لما حصل في عام 2014‏ بل يمكن أن ينتج عنها انفصال حقيقي هذه المرة وإيقاف إنتاج وتصدير النفط.

ــ ندعو الأمريكان والبريطانيين للتوقف عن الاستمرار في هذه الافكار غير القابلة للتطبيق.

ــ على الأمريكان أن يعلموا أن الأزمة الليبية لن يكون لها أي حل يتجاهل ارادة 2.8 مليون ليبي يريدون رئيس منتخب من الشعب ونواب منتخبون في انتخابات نيابية متزامنة معها قبل نهاية هذا العام.

ــ مثل هذه الافكار ليست في صالح خروج القوات الأجنبية من ليبيا، بل على العكس من ذلك ستستمر في البقاء بليبيا ولن تخرج منها.

ــ القوات الأجنبية لن تخرج من ليبيا إلا عن طريق قرار صادر من رئيس منتخب.

ــ الحملة مستمرة في جمعة التوقيعات، حيث يمكن التوقيع على العريضة عبر الرابط: https://cutt.us/86qIH

#ليبيا_برس

2023-02-23 10:22:01

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