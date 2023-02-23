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لوحة ربانية في عمق صحراء #ليبيا ، من قوس افزجار المعروف بقوس الخمسين دينار .. ص

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

لوحة ربانية في عمق صحراء #ليبيا ، من قوس افزجار المعروف بقوس الخمسين دينار .. صباح الخير ☀️. #المرصد ‏📸 : Sbenkes Zorqani ©




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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