لوحة ربانية في عمق صحراء #ليبيا ، من قوس افزجار المعروف بقوس الخمسين دينار .. ص

لوحة ربانية في عمق صحراء #ليبيا ، من قوس افزجار المعروف بقوس الخمسين دينار .. صباح الخير ☀️. #المرصد 📸 : Sbenkes Zorqani ©
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ليبيا مباشر
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