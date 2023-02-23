صور | مظاهرة مجموعة تيار دار الإفتاء لليوم الثالث أمام مقر المجلس الاستشارى رفضً

صور | مظاهرة مجموعة تيار دار الإفتاء لليوم الثالث أمام مقر المجلس الاستشارى رفضًا للتعديل الدستوري الثالث عشر تزامنًا مع عقد المجلس جلسة للتصويت من المتوقع تأجيلها بعد اقتحام هذه المجموعة لمقره قبل قليل لمنع التصويت. #ليبيا #المرصد