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صور | مظاهرة مجموعة تيار دار الإفتاء لليوم الثالث أمام مقر المجلس الاستشارى رفضً

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مظاهرة مجموعة تيار دار الإفتاء لليوم الثالث أمام مقر المجلس الاستشارى رفضًا للتعديل الدستوري الثالث عشر تزامنًا مع عقد المجلس جلسة للتصويت من المتوقع تأجيلها بعد اقتحام هذه المجموعة لمقره قبل قليل لمنع التصويت. #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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