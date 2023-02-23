قرر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، تشكيل لجنة من 5 مستشارين من أعضاء المجلس تتولى الاطلاع على ما تم من إفراجات صحية وغيرها ومدى ملاءمتها للقانون على أن تقدم هذه اللجنة تقريرا مفصلا إلى المجلس بالسرعة الممكنة.

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