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قرر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، تشكيل لجنة من 5 مستشارين من أعضاء المجلس

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قرر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، تشكيل لجنة من 5 مستشارين من أعضاء المجلس تتولى الاطلاع على ما تم من إفراجات صحية وغيرها ومدى ملاءمتها للقانون على أن تقدم هذه اللجنة تقريرا مفصلا إلى المجلس بالسرعة الممكنة.
#الحدث_الليبي


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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