صور | نجلاء المنقوش تستقبل عبدالله اللافي عضو الرئاسي في مطار أديس أبابا عقب وصو

صور | نجلاء المنقوش تستقبل عبدالله اللافي عضو الرئاسي في مطار أديس أبابا عقب وصوله #إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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