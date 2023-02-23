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صور | نجلاء المنقوش تستقبل عبدالله اللافي عضو الرئاسي في مطار أديس أبابا عقب وصو

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | نجلاء المنقوش تستقبل عبدالله اللافي عضو الرئاسي في مطار أديس أبابا عقب وصوله #إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي . #ليبيا #المرصد




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ليبيا مباشر

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