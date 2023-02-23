عاجل

جدّدت السفارة الأمريكية في ليبيا، تأكيدها على دعمها المتواصل ووقوفها إلى جانب ال

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

جدّدت السفارة الأمريكية في ليبيا، تأكيدها على دعمها المتواصل ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي في رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية قادرة على توفير السلم والرخاء الذي يستحقه، مشيرة إلى أن لقاء جمع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون كارديناس بأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحث خلالها الفرص المتاحة لمواصلة مساعدة المفوضية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك