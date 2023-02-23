جدّدت السفارة الأمريكية في ليبيا، تأكيدها على دعمها المتواصل ووقوفها إلى جانب ال

جدّدت السفارة الأمريكية في ليبيا، تأكيدها على دعمها المتواصل ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي في رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية قادرة على توفير السلم والرخاء الذي يستحقه، مشيرة إلى أن لقاء جمع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون كارديناس بأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحث خلالها الفرص المتاحة لمواصلة مساعدة المفوضية.

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